Voor de Nederlandseen doel maar een middel tot hervormingen

Door de geboorte van de NL League (gelijkaardig aan de Pro League) is de kans groot dat er een streep kan door de plannen voor de BeNeLiGa.

Voetbal International meldt maandagavond dat er in de nieuwe opzet van de NL League staat dat er zeker tot medio 2025 ‘geen grote veranderingen’ zullen worden aangebracht aan de huidige competitievorm. Ook daarna zou Nederland vooralsnog de boot afhouden wat betreft een gezamenlijke competitie. Wel wordt er naar verluidt gekeken naar de mogelijkheden om een toernooi te beginnen waaraan de topdrie of topvier van België en Nederland deelnemen: een ‘blockbusters-toernooi’.

Het was niet meer dan een pressiemiddel

De KNVB werd eind vorige maand buitenspel gezet bij de beoogde samensmelting van de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED), zo meldde het weekblad. Begin juni stemde de meerderheid van de profclubs in met het besluit om samen toe te werken naar een nieuwe, gezamenlijke voetbalorganisatie: de NL League. In het meest recente conceptplan voor de nieuwe opzet wordt er nauwelijks gesproken over de komst van een BeNeLiGa. Het plan voor een gezamenlijke competitie van de Nederlandse clubs en Belgische clubs lijkt met de komst van de NL League van tafel te worden geveegd. Daarnaast concludeert Voetbal International dat het ‘concretiseren van de BeNeLiga niet meer dan een pressiemiddel is geweest om hervormingen in Nederland af te dwingen’.

Deur toch nog op een kier?

Toch laat Nederland de deur nog op een kier staan, zo klinkt het. Hoewel een competitie uitgesloten lijkt, wordt er nu nagedacht over een gezamenlijk bekertoernooi. Naar verluidt wordt er gedacht aan zogeheten ‘blockbusters-wedstrijden’. Met de term ‘blockbuster’ wordt er een ‘kassasucces’ bedoeld: wedstrijden die veel geld opleveren. Met een pay-per-view-model zouden de deelnemende clubs er volgens de eerste berekeningen financieel flink op vooruitgaan. Het aantal topwedstrijden moet verdubbeld worden en daarmee de kijkcijfers. Momenteel wordt de haalbaarheid van het ‘Blockbuster-toernooi’ dus onderzocht. Een van de struikelblokken is het grote aantal wedstrijden dat er in een seizoen gespeeld moet worden.