Kompany houdt één nieuwe jeugdspeler bij de A-kern voor positie waar ze niet al te dik zitten

Na de stage heeft Vincent Kompany zijn kern, die vol zat met jeugdspelers, afgeslankt. Negen jongeren moeten terug naar de U21. Eén nieuweling mag bij de A-kern blijven.

Het was nooit de bedoeling dat Kompany een kern van 38 spelers ging behouden. Hij wou een paar jeugdspelers wel laten proeven van het grote werk. Vier jeugdspelers mogen wel blijven: Zeno Debast, Kristian Arnstad, Mario Stroeykens en Nayel Mehssatou. Voor de drie eersten is dat geen verrassing, want zij werden vorig seizoen al in de A-kern ingepast.

Mehssatou is een nieuweling. De 18-jarige Belg met Chileense en Marokkaanse roots werd van middenvelder omgeschoold tot rechtsachter. Op die positie heeft Kompany immers enkel Murillo en in nood ook Sardella.