Nieuwe aanwinst van PSG is al direct onbeschikbaar

De kersverse PSG-speler zal in quarantaine moeten blijven na een besmetting van Covid-19. Hierdoor komt zijn aanpassing bij zijn nieuwe club in gedrang.

Achraf Hakimi (22 jaar) zal wat vertraging oplopen in zijn voorbereiding. Volgens L'Equipe heeft de nieuwe rechtsback van Paris Saint-Germain positief getest op Covid-19 en is in quarantaine geplaatst. Dit verklaart zijn afwezigheid op het wedstrijdformulier voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen PSG en Chambly van zaterdagochtend.

Voor zijn grote debuut in de kleuren van PSG tegen Le Mans (4-0), woensdag, had de Marokkaanse international laten zien dat hij een directe aanwinst is voor de Parijzenaars door een assist te gegeven voor de jonge Gharbi.