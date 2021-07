Vanhaezebrouck maakt zijn doelstelling bekend: "Daarmee ben ik al tevreden"

Hein Vanhaezebrouck wil met AA Gent dit seizoen beter doen dan vorig jaar. Zeker in de reguliere competitie moet dat gebeuren.

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck wil doen wat iedereen wil doen met zijn ploeg. Een beter resultaat neerzetten dan vorig jaar.

HVH zou dan ook tevreden zijn met de vierde plaats. “Na de reguliere competitie vierde, bedoel ik”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “De Champions' play-offs moet ons doel zijn. En als je na 34 matchen vierde bent, kan je plaatsen winnen.”

De Gentse trainer neemt ook alle twijfels weg over het transferbeleid. “Iedereen stelde zich vragen of De Sart een transfer is voor Gent. Dat is een dikke transfer. Maar alles hangt af van wie weg is en wie erbij kwam. Vooral in de twee zestiens,” besluit Vanhaezebrouck.