Mathijssen ziet groot probleem voor competitiestart bij scheidsrechters

Voor Jacky Mathijssen moet er bij de scheidsrechters in de Jupiler Pro League ontzettend veel veranderen.

Euro 2020 maakte voor Jacky Matthijsen duidelijk dat er bij onze refs in België heel veel moet wijzigen aan hun mentaliteit.

“Welke belangrijke beslissingen moeten de refs sinds de invoering van de VAR nog nemen? Penalty of niet? Neen. Rode kaart of niet? Neen. Voor of achter de doellijn? Neen. Uiteindelijk zijn het de mensen in het busje die de knoop doorhakken. Handel daar dan ook naar”, zegt Mathijssen aan HBVL.

Bij ons gaat het er helemaal anders aan toe volgens Mathijssen. “Dominant gedrag, veel cinema. Ik ken een aantal refs van bij ons vrij goed. Joviale mensen. Maar op het veld gedragen ze zich plots anders. Vreemd. Ik pleit voor een mentaliteitswijziging.”

Voor Mathijssen moet de clear error ook verdwijnen. Wanneer is in mijn ogen een beslissing terecht? Als pakweg 80 procent van de mensen vinden dat die terecht is. Ik neem als voorbeeld de penalty van Engeland tegen Denemarken. De ref legt de bal op de stip. De VAR komt niet tussenbeide omdat het geen clear error is. Terecht. Er is vederlicht contact tussen Maehle en Sterling. Maar genoeg voor een penalty? Nee toch. Dus: weg met die clear error. Ook in zo'n geval moet de VAR kunnen corrigeren. Uiteindelijk zit niet de ref, maar wel de benadeelde ploeg met de gebakken peren.”