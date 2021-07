Ex-Antwerpspeler overtuigde Batubinsika om The Great Old te verlaten

Antwerpverdediger Dylan Batubinsika trekt naar Portugal. Hij wordt ploegmaat van Ivo Rodrigues bij het Portugese FC Famalicão.

Op de social media van FC Famalicão laat Batubinsika weten dat Ivo Rodrigues, ex-Antwerp, hem overtuigde om de transfer te maken. De Fransman had aan Rodrigues meer informatie gevraagd over Famalicão nadat hij wist dat er interesse was en de Portugees was heel positief.

Batubinsika en Rodrigues speelden van 2017 tot 2020 samen bij Antwerp. Die laatste vertrok vorig seizoen nadat hij een dispuut had gehad met toenmalig Antwerpcoach Ivan Leko over Lamkel Zé.