Peter Maes respecteert de beslissing van de scheidsrechter

Peter Maes vond het spijtig dat de wedstrijd nier meer werd hervat maar hij respecteerde de beslissing van de scheidsrechter.

Er was geen persconferentie na de wedstrijd maar Gazet van Antwerpen kreeg een natte Peter Maes toch nog te spreken. “We moeten deze beslissing respecteren”, zei Peter Maes na het laatste fluitsignaal. “Ik begrijp heel goed dat hij geen enkel risico wilde nemen. De staat van het veld in combinatie met de bliksem heeft de scheidsrechter over de streep getrokken. De spelers wilden graag verder spelen en ook dat begrijp ik. Ze zaten nog vol adrenaline. Maar uiteindelijk was dit de juiste beslissing.”

Zo valt de debuutwedstrijd van Peter Maes letterlijk en figuurlijk in het water. De kersverse trainer van Beerschot had zich waarschijnlijk wel een ander debuut voorgesteld. Namelijk niet dat het Olympisch Stadion in een Olympisch zwembad veranderde.