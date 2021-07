Voormalige doelman van Racing Genk kan een mooie transfer maken

Een paar jaar geleden verliet de Nederlandse keeper Racing Genk transfervrij om aan de slag te gaan bij AZ. Nu kan Marco Bizot een mooie transfer maken naar Frankrijk

Volgens de Franse journalist van Foot Mercato, Santi Aouna, kan Marco Bizot een mooie transfer maken van het Nederlandse AZ naar het Franse Stade Brest. De Nederlandse doelman (met één cap voor Oranje) speelt sinds de zomer van 2017 voor AZ. Hij kwam transfervrij over van Racing Genk waar hij nooit helemaal kon overtuigen.

Er wordt gewag gemaakt van een transferbedrag van 5 miljoen Euro. Stade Brestois is dringend op zoek naar een nieuwe doelman want Sébastien Cibos is voor lange tijd onbeschikbaar omwille van een afgescheurde achillespees.