Stefan Milosevic definitief weg bij Waasland-Beveren

Stefan Milosevic verlaat Waasland-Beveren voor het Israëlische Hapoel Kiryat Shmona FC.

Milosevic arriveerde in januari 2019 bij Waasland-Beveren. Hij scoorde toen 7 goals in 14 wedstrijden. De spits had het in zijn tweede seizoen niet gemakkelijk en er werd gekeken voor een oplossing.

Vorig jaar werd de Montenegrijn uitgeleend aan het Letse FC Riga. De aankoopoptie in de huurovereenkomst werd echter niet gelicht.

Waasland-Beveren bereikte nu een akkoord met het Israëlische Hapoel Kiryat Shmona FC omtrent de transfer van Stefan Milosevic, zo schrijft de club op haar website. Indien de spits slaagt voor zijn medische testen, staat niets een transfer nog in de weg.