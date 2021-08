Ligue 2-clubs stellen 'oneerlijke concurrentie' AS Nancy (en KV Oostende) aan de kaak

In Frankrijk is er wrevel ontstaan over de manier AS Nancy de opgelegde transferrestricties omzeilt. Zusterclub KV Oostende speelt daarin een belangrijke rol.

AS Nancy, dat in de Ligue 2 actief is, is net als KV Oostende in handen van de Pacific Media Group. De Franse tweedeklasser kreeg enkele transferrestricties opgelegd, zo mag Nancy geen betalende inkomende transfers doen. Dat wordt met een handigheidje omzeild. Zo werd onlangs Andrew Jung door KV Oostende voor 900 000 euro weggeplukt bij Châteauroux om vervolgens meteen op huurbasis te stallen bij Nancy. Met Basila, Biron en Thiam spelen er bovendien nog drie KVO-huurlingen voor Nancy. Elf Ligue 2-clubs hebben een protestbrief geschreven om deze ‘oneerlijke concurrentie’ aan te kaarten, weet l’Equipe. De competitiewedstrijden tegen AS Nancy zullen tot nader order ook steeds onder voorbehoud worden gespeeld.