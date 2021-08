CIJFER VAN DE WEEK: 23 vs 11: Sire, er zijn geen Belgen (genoeg) meer

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de Belgen in de Jupiler Pro League. Voetbalbelgen niet meegerekend zitten we na twee speeldagen aan 46 à 47% Belgen op het wedstrijdblad.

Daarmee zijn de buitenlanders dus weer de mannen die in het voordeel of de meerderheid zijn, toch opvallend ook dit seizoen.

KV Kortrijk is de slechtste leerling van de klas, met op speeldag 2 zelfs maar vijf Belgen op het wedstrijdblad. Het verklaart ook meteen waarom een transfer van Dewaele naar Gent niet zo evident is.

Beste leerling van de klas voorlopig? STVV, met liefst 12 Belgen op speeldag 2 op het wedstrijdblad en in totaal 23 op 36 als 'score'. Ook Antwerp staat bovenaan, al koopt het daar voorlopig weinig mee.