Marc Brys schat Sporting Charleroi hoog in

Op de website van OH Leuven blikte Marc Brys vooruit op de wedstrijd tegen Sporting Charleroi.

Sporting Charleroi won vorig seizoen in de heenronde vlot van OH Leuven. Marc Brys blikte nog even terug op deze nederlaag: “Op dat moment kwam OHL pas piepen in de Jupiler Pro League en zat het duidelijk nog in een aanpassingsfase aan dat snellere, scherpere en dynamischere spel in eerste klasse”.

Sporting Charleroi ruilde in het tussenseizoen coach Belhocine in voor Still. Die zorgde voor een stijlbreuk bij de Carolo’s. “De principes die Still hanteert, zijn anders dan die van Belhocine. Dat belet niet dat het nog steeds een heel geëngageerd team is dat beschikt over veel fysieke mogelijkheden, gekoppeld aan enorme voetballende kwaliteiten. Ik schat die ploeg hoog in. Charleroi pakte vier op zes en slikte geen enkel doelpunt. Dat zegt heel veel over dat team.”

Brys tevreden wat hij afgelopen week op training zag: “Iedereen denkt heel collectief en is bereid iemand anders te helpen. Er wordt heel erg scherp getraind en elke speler werkt en traint naar zijn vermogen. Da’s belangrijk. Zeker nu er stelselmatig concurrentie bijkomt. Elke speler in onze kern heeft het potentieel om te spelen. Dat betekent dat nieuwe jongens niet per definitie zullen starten. Leeftijd speelt bij mij ook geen enkele rol. Iemand van 18 of 19 jaar krijgt bij mij evenveel kansen als een dertiger.”

De kans dat de nieuwe aanwinsten Rezaei en Dewaest al spelen tegen hun ex-club is bijzonder klein. Beide spelers zijn nog niet in topconditie en werken een individueel programma af.