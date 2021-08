Leicester City - Manchester City: Scoort Mahrez voor vierde duel op rij?

De strijd om de Community Shield gaat dit jaar tussen Leicester City en Manchester City, de winnaar van de FA Cup tegen de kampioen. Zaterdag wordt er om 18:15 uur afgetrapt op Wembley en The Citizens lijken de grote favoriet, want de voorbereiding van The Foxes is allesbehalve ideaal...





