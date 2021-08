Moet Antwerp zich na 2 speeldagen al zorgen beginnen maken?

Met een 0 op 6 had Antwerp zich ongetwijfeld een andere start van de competitie voorgesteld. Een 0-2 voorsprong volledig uit handen geven tegen KV Mechelen en in eigen huis onderuit gaan tegen Kortrijk, dat hadden niet veel mensen zien aankomen. Standard kende een prima start met 4 op 6!

Leye goed van start gegaan met Standard

Met 4 op 6 in wedstrijden dit vooraf niet als vanzelfsprekend beschouwd worden, kan Mbaye Leye een mooi resultaat voorleggen. 3 punten tegen Zulte Waregem en in de laatste seconde tegen KRC Genk gaven ze een 1-0 voorsprong uit handen, anders bevond Standard zich op kop in de competitie!

Priske heeft nog een bouwwerf

Antwerp heeft enkele mooie transfers verwezenlijkt in de afgelopen weken, met onder meer Balikwisha van Standard, Birger Verstraete, Michael Frey, Björn Engels en deze week nog Samuel Vines en Johannes Eggestein. Nu is het alleen nog maar kwestie om deze ploeg te laten renderen. Hoe sneller ze de trein op de rails krijgen, hoe beter. Want puntenverlies kan duur zijn met het oog op Play-Off 1.

Antwerp moet de smaak van het winnen terug te pakken krijgen

Een moeilijke periode is een understatement voor Antwerp op dit moment. Ze sloten het seizoen af met een zwakke prestatie in de Play-Offs. Met slechts 1 overwinning in 13 wedstrijden lijkt Antwerp de smaak van het winnen kwijt te zijn. Haar laatste overwinning dateert van 23 mei, toen Anderlecht al vroeg met 10 man kwam te staan.

Winnen op Sclessin, niet iedereen gegeven

Een Sclessin gevuld met supporters blijft toch iets speciaal! De laatste thuisnederlaag van Standard uit de competitie dateert al van 22 mei. Het stadion mag dan nog maar deels gevuld zijn, sfeer zal er altijd zijn en dit heeft een grote invloed op de spelers! Balikwisha is opgenomen in de selectie van Antwerp, benieuwd of dit Standard nog extra zal prikkelen!

Wat kunnen we verwachten in deze wedstrijd?

Wanneer we gaan kijken naar de kansen voor beide teams in deze wedstrijd, beloofd het alvast heel spannend te worden. Volgens betFIRST krijgt Standard 42% kans op een overwinning, een gelijkspel krijgt 28% kans en een overwinning van Antwerp heeft 30% kans. Alles ligt dus enorm dicht bij elkaar.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

In de laatste 7 ontmoetingen tussen beide teams zagen we maar liefst 6 keer dat beide teams tegen elkaar wisten te scoren. Met de huidige vorms van beide teams lijkt dit zeker opnieuw haalbaar. Scoren beiden teams? Krijg 1.76 keer je inzet bij betFIRST!

In de laatste 9 wedstrijden vielen ook steeds minstens 3 of meer doelpunten! Opmerkelijk om dit zo vaak op rij te zien gebeuren. Zien we vanavond opnieuw minstens 3 doelpunten? Krijg 1.86 keer je inzet bij betFIRST!

Standard had zijn in eerste wedstrijden van het seizoen altijd 6 op 6 moeten kunnen halen. Bij een overwinning van Standard krijg je opnieuw een mooie notering! Wint Standard? Dan krijg je 2.30 keer je inzet bij betFIRST!