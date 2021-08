Geen selectie meer bij Oranje voor Noa Lang van Club Brugge

Begin september staat de eerste interlandbreak weer op het menu. Noa Lang zal alvast in Brugge kunnen blijven.

In Europa wordt de kwalificatiecampagne voor het WK 2022 in Qatar verdergezet. Ook de beloften komen in actie, met kwalificaties voor het EK U21.

Noa Lang moet niet meer rekenen op een selectie voor Jong Oranje. Bondscoach van de Looi besliste om speler vanaf 1 januari 2000 te selecteren. Lang werd op 17 juni 1999 geboren.

Ook voor het Nederlandse A-elftal komt hij niet in aanmerking. Louis van Gaal gaf vandaag een ruime voorselectie vrij en daar is Lang niet opgenomen.