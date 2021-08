Standard Luik pakt de drie punten op Beerschot dat troosteloos laatste blijft

Vlak voor de aftrap werd er een minuut stilte gehouden voor de overleden ex-speler van Standard Luik, Frank Berrier. Je kon een spelt horen vallen in het Olympisch stadion. Op kansen en doelpunten was het lang wachten maar dit werd ruimschoots gecompenseerd in de tweede helft.

Voor de wedstrijd werd Prychynenko nog even in de bloemetjes gezet en mocht hij de aftrap geven. Tegelijkertijd mocht hij Holzhauser de award van 'Manneke' van het jaar geven. De Trofee voor de meest verdienstelijke speler van het vorig seizoen.

1ste helft

Standard Luik begon met hoog druk te zetten en had controle over de wedstrijd. Beerschot kon hier weinig tegenover in brengen maar Standard creëerde geen kansen in die beginfase. Het was wachten tot de 17de minuut tot de fans het eerste schot tussen de palen te zien kregen. Het was Sanyang die verschroeiend uithaalde van op de rand van de grote rechthoek maar zijn Bodart stond op de juiste plaats.

© photonews

Een paar minuten later ging dezelfde Sanyang neer in de 16 meter maar geen strafschop oordeelde Boucaut. Dit leek een terechte beslissing van de scheidsrechter. De eerste grote kans voor Standard viel in de 29ste minuut. Siquet had een prima voorzet in huis vanop rechts maar eerst Amallah en voor Klauss vergaten af te werken.

Beerschot kreeg de partij wat meer in handen maar het balbezit was voor Standard. Deze kregen nog een grote kans via Amallah maar zijn schot ging voorlangs.

De supporters kregen in totaal te weinig te zien in de eerste helft waardoor een brilscore een terecht resultaat was.

2de helft

Beide ploegen kozen voor de aanval in de tweede helft maar tot echt grote kansen kwam het niet. Bodart zat wel tot tweemaal toe goed tussen bij een voorzet vanop de flanken.

Beerschot kreeg een enorme goede kans via Noubissi maar in dezelfde minuut scoorde Standard. Invaller Dragus met een goede dribbel en diepte pas op Klauss die alleen voor Vanhamel kwam en rustig afwerkte. Zo kwam Standard in de 64ste minuut op voorsprong.

© photonews

In de 70ste minuut kreeg Beerschot een penalty na handspel in de 16 meter. Holzhauser achter de bal maar Bodart bekroonde zijn prima partij met een goede redding. Hij dook perfect naar zijn linkerhoek en kon de bal zo tegenhouden. Een schot van Holzhauser waar veel te weinig kracht in zat.

Nadien bloede de wedstrijd dood. Standard wou niet meer en Beerschot kon geen vuist meer maken. Peter Maes probeerde nog het tij te keren met een aantal wissels maar deze brachten geen zoden aan de dijk.

Zo eindigde de wedstrijd op 0-1 voor Standard Luik dat een uitstekende Arnaut Bodart tussen de palen had staan. Bij Beerschot was er al verbetering merkbaar maar toch is er nog veel werk voor de boeg.