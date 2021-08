Belg matchwinnaar in Japan met winnend doelpunt in blessuretijd

In januari vertrok Jordy Croux in zijn eentje naar Japan om er voor Avispa Fukuoka te gaan voetballen. De Limburger kroonde zich er afgelopen weekend tot matchwinnaar in het competitieduel tegen Cerezo Osaka.

Het competitieduel leek op een 1-1 gelijkspel af te stevenen, maar in minuut 96 zorgde Jordy Croux, die diep in de tweede helft mocht invallen, alsnog voor de winnende treffer voor Avispa Fukuoka. Met een voorzet/schot verschalkte de ex-speler van onder meer Racing Genk, Willem II en Roda JC de doelman van Osaka. Bekijk het doelpunt in onderstaande video (vanaf 3:56). Croux Goal!-1#jordycroux pic.twitter.com/79tyKbpJI8 — ハイブリッド (@hybridAVISPA) August 15, 2021 Croux! after the goal!#jordycroux pic.twitter.com/4e8rnlKi1Z — ハイブリッド (@hybridAVISPA) August 15, 2021 Avispa Fukuoka is momenteel terug te vinden op de tiende plaats in de Japanse J-league. Kobe Vissel, het team van Thomas Vermaelen, staat vijfde.