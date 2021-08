OHL en Zulte Waregem willen middenvelder weglokken bij Antwerp

Door de komst van Radja Nainggolan is de concurrentie op het middenveld bij Antwerp nog wat aangescherpt. Voor Alexis De Sart, die al wat uit beeld verdwenen was, is er mogelijk een oplossing in de maak.

De centrale middenvelder mocht in de eerste twee matchen twee keer invallen, maar verdween tegen Standard naar de bank en maakte tegen Charleroi zelfs geen deel uit van de 18-koppige wedstrijdselectie. Zowel OHL als Zulte Waregem tonen nu interesse in de 26-jarige De Sart. Zij zoeken volgens GvA nog naar een polyvalente middenvelder. Ook Boya, De Pauw en Ampomah mogen nog vertrekken op de Bosuil.