'Club Brugge heeft een beslissing genomen over de toekomst van Bas Dost'

De beslissing is genomen. Bas Dost zal Club Brugge deze zomer niét verlaten. De sportieve leiding was verdeeld, maar uiteindelijk wil Philippe Clement geen risico nemen.

Er waren enkele geruchten uit Turkije, maar vooral Feyenoord was concreet om Bas Dost over te nemen. Al moesten de Rotterdammers wel eerste zekerheid hebben over de groepsfase van de Conference League.

Het Laatste Nieuws weet dat een vertrek van Dost echter niet meer bespreekbaar is. De Nederlandse aanvaller is dan wel zijn basisplaats verloren, maar Philippe Clement oordeelt dat er geen gelijkaardig profiel in de blauw-zwarte kern zit.

Nieuw contract?

De kans is dan ook groot dat Club Brugge de komende weken de gesprekken omtrent een contractverlenging zal opstarten. Dost is aan het einde van het seizoen een vrije speler. Zonder nieuwe overeenkomst kan hij vanaf januari krabbelen waar en wanneer hij wil.