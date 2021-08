'Recordtransfer mag het Kiel na één seizoen alweer verlaten"

Beerschot brak vorig jaar haar transferrecord om Blessing Eleke los te weken bij Luzern. Op het Kiel kon de spits de torenhoge verwachtingen vooralsnog niet inlossen.

Liefst 1,5 miljoen betaalde Beerschot in de zomer van 2020 voor Blessing, wat hem -samen met Musashi Suzuki- de recordtransfer van Beerschot maakt. De prestaties van de 25-jarige Nigeriaan, die tot medio 2023 onder contract ligt, waren tot dusver niet navenant.

Vorig seizoen kwam Eleke in 21 wedstrijden welgeteld één keer tot scoren. In de voorbereiding leek Eleke even te herleven onder Peter Maes, maar in de competitie mocht hij tot dusver amper twee keer invallen. Tegen Standard zat de spits zelfs niet meer in de wedstrijdselectie.

HLN laat weten dat Beerschot niet langer rekent op Blessing Eleke. De Nigeriaan mag bij een degelijk bod Beerschot verlaten.