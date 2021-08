OFFICIEEL: Belgische middenvelder vindt nieuwe uitdaging in Roemenië

François Marquet heeft met Club Universitatea Craiova een nieuwe uitdaging beet. De centrale middenvelder zat enkele weken zonder club, nadat zijn contract bij KV Oostende niet verlengd werd.

De bij Standard opgeleide Marquet speelde de voorbije drie seizoenen voor KV Oostende. Daarvoor was de technisch vaardige middenvelder actief bij Jong PSV, Waasland-Beveren en Moeskroen.

Vorig seizoen kwam François Marquet niet verder dan vier basisplaatsen en twaalf invalbeurten in het team van Alexandre Blessin. In drie seizoen voor de kustboys kwam de voormalige jeugdinternational in 38 officiële duels welgeteld één keer tot scoren. Zijn aflopend contract werd bij KVO niet verlengd, waardoor Marquet op zoek moest naar een nieuwe uitdaging.

Die vond hij bij Craiova, dat na vijf speeldagen op de zevende plaats kampeert in de Roemeense hoogste klasse.