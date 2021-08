Selim Amallah : "Enorm blij dat ik de ploeg de drie punten kon bezorgen"

Het was uitgerekend Selim Amallah die vrijdagavond voor het enige doelpunt zorgde in Standard-KV Oostende. De Marokkaanse middenvelder verdween een tijdlang naar het achterplan, maar knokte zich terug in het elftal van Mbaye Leye.

Tweede zege op rij voor Standard. Na Beerschot ging vrijdag ook KV Oostende voor de bijl, dankzij een doelpunt van Selim Amallah. Een doelpunt dat heel wat stof deed opwaaien, zoals je op deze website al uitgebreid kon lezen. Blijkbaar is het technisch gezien onmogelijk om de buitenspellijn te trekken als de voeten van de speler in kwestie van de grond zijn. "Ach, het doelpunt is toegekend, dat is het voornaamste", bleef Amallah na afloop op de oppervlakte. "Persoonlijk had ik het in de eerste helft lastig, maar uiteindelijk moet ik heel blij zijn dat ik de ploeg drie punten heb kunnen geven met dat doelpunt." "Ik moet toegeven dat ik nog niet in topvorm verkeer, maar het gaat week na week in stijgende lijn. Ik probeer op training te tonen dat ik het niveau heb om de ploeg te helpen, maar ik respecteer de keuzes van de coach", aldus Amallah.