Anderlecht blijft zware erfenis van zes miljoen per jaar meeslepen: onmogelijk opdracht voor Verbeke en co

De Anderlechtse B-kern puilt nog steeds uit, ondanks dat Peter Verbeke al moeilijke jongens als Makarenko en Vranjes weggekregen heeft. Maar de erfenis van de vorige sportief directeurs hangt nog als een Zwaard van Damocles boven zijn hoofd.

Verbeke en zijn team staan nog voor een onmogelijke opdracht: de kern zodanig afslanken dat er ook budget vrijkomt voor als er in de winter nog iets bijgehaald dient te worden. Als je zo'n 6 miljoen euro loon betaalt voor jongens die toch niet meer (of amper) in actie gaan komen, dan is dat heel pijnlijk in de huidige situatie van Anderlecht.

De duurste vogel is natuurlijk nog steeds Adrien Trebel, met zijn 2,7 miljoen euro per jaar. Luc Devroe en Marc Coucke hadden gedacht een team te kunnen bouwen rond de Fransman, maar in het spelsysteem van Vincent Kompany past hij niet meer. Maar wie wil dat loon overnemen? Zelfs al zou hij een deel willen inleveren.

Toplonen

Er is voor niemand van de overbodige jongens verregaande interesse. Nochtans zijn er veel eersteklassers die bijvoorbeeld een Elias Cobbaut er wel bij willen, maar zijn 550.000 euro per jaar schrikt ook hen af. Pakweg Zulte Waregem of KV Mechelen kunnen daar niet eens in de buurt van komen. Of wat te zeggen van een Luka Adzic, die ook rond het half miljoen verdient en nog niets bewezen heeft? Of Bubacarr Sanneh, die het miljoen overschrijdt?

Die erfenis gaat nog even mee, want behalve Adzic en Bakkali hebben ze allemaal nog contracten voor meerdere seizoenen. Mustapha Bundu ligt bijvoorbeeld nog vast tot 2024. Anderlecht wil hen allemaal wel gratis uitlenen, maar niemand wil voor hun loon instaan.

Het wordt een zware dobber om tegen 31 augustus een deel - laat staan iedereen - weg te krijgen. Hoofdbrekens die ook een invloed hebben op de komende mercato's. Want wie wil er straks een speler die al zes maanden geen officiële match meer gespeeld heeft?