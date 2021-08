Wat zal The Great Old doen met Nainggolan? "Het publiek van Antwerp maakt zich hier niet druk om"

Wat moet Antwerp nu met Radja Nainggolan doen? Moet Brian Priske de lijn doortrekken van Lamkel Zé of komt hij er omwille van zijn status vanaf met een reprimade? Dennis van Wijk vindt het ook een moeilijke situatie.

Patrick Goots verwacht dat hij zoals Tuur Dierckx een alternatieve straf zal krijgen. Een AA-meeting bijwonen of zoiets, zegt hij in Het Nieuwsblad. "Of met verkeersslachtoffers laten praten", aldus de analist in de krant.

Dennis van Wijk verwacht dat ze het intern zullen oplossen. "Jij en ik mogen ook niet dronken te snel rijden. Als je iets doet dat niet wettelijk is, dan moet je op de blaren zitten. Je moet wel iets doen. Ik denk niet dat Sven Jaecques iets moet zeggen tegen Radja. De voorzitter zal zijn autoriteit moeten laten gelden, want anders is er niemand die hem een standje kan geven. Ik denk dat ze het met de mantel der liefde zullen bedekken. Het laten doodbloeden. Want het publiek van Antwerp maakt zich hier niet druk om. De supporters lachen er wellicht zelf om.”