Kapitaalsverhoging bij Anderlecht steeds verder weg geschoven: 't is ineens niet dringend meer

Eind juni zou het al in orde moeten geweest zijn, maar intussen is de kapitaalsverhoging bij Anderlecht nog steeds niet doorgevoerd. Meer nog, het zou intussen zelfs naar december verschoven zijn.

Het is al een paar keer gezegd en geschreven: het komt wel in orde. Maar intussen blijft het dossier maar aanslepen. Marc Coucke wou 50 miljoen euro aan schulden omzetten in kapitaal en 20 miljoen aan vers geld in de club pompen. Daarmee zou de Anderlecht grotendeels uit de problemen zijn.

Maar intussen zijn de transfersommen van Jérémy Doku en Sambi Lokonga binnengekomen en Het Nieuwsblad weet dat de club daarmee nipt de licentievereisten haalt. Maar waarom dan geen kapitaalsverhoging? Eén mogelijkheid is dat Coucke de club wil verkopen, maar dat lijkt weinig waarschijnlijk.

De tweede is dat de minderheidsaandeelhouders momenteel niet mee willen of kunnen in het verhaal. Omdat het niet dringend meer is, werd het dus verschoven naar december. Maar dat betekent ook dat Peter Verbeke nog steeds weinig speelruimte heeft op de transfermarkt. Dat er twee spitsen gehuurd moesten worden, heeft daar ook wel iets mee te maken.