De nieuwe metronoom van Genk: "Dat aanvoelen van een wedstrijd, ik weet wat mijn rol daarin is"

Carel Eiting is de nieuwste ontdekking van KRC Genk. De 23-jarige Nederlander maakte indruk in zijn thuisdebuut tegen OHL. Op het middenveld moet hij de nieuwe patron en metronoom worden.

En dat mag je letterlijk nemen, want Eiting moet het tempo bepalen. “Dat is een rol die me ligt. De attractieve manier van voetballen is uitgebreid ter sprake gekomen tijdens de eerste gesprekken met de club. Niet alleen met John van den Brom, die me al kende van bij de jeugd van Ajax. Ook met technisch directeur Dimitri de Condé heb ik heel lange gesprekken gehad over wat van mij verwacht zou worden", zeg hij in HBvL.

"Een hoog baltempo is cruciaal. Dat kan verticaal zijn in de omschakeling, maar soms moet je ook even het ritme uit de wedstrijd kunnen halen. Daarvoor moet de bal evenzeer vlot rond gaan. Dat aanvoelen van een wedstrijd is belangrijk, ik weet wat mijn rol daarin kan zijn.”