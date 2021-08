🎥 KV Kortrijk zet doelman in de bloemetjes na nieuwe selectie voor nationale ploeg

KV Kortrijk is aardig aan het seizoen begonnen. Vooral doelman Marko Ilic toont zich gretig. Met verschillende tussenkomsten was hij zéér belangrijk voor zijn ploeg. Daardoor werd hij ook opnieuw opgeroepen voor de nationale ploeg van Servië.

De 23-jarige goalie van KV Kortrijk debuteerde in juni al voor zijn land. Toen nam hij in een oefenwedstrijd tegen Jamaica voor het eerst plaats onder de lat. Nu wordt hij door bondscoach Dragan Stojković opnieuw opgeroepen. Servië speelt in september WK kwalificatiewedstrijden tegen Luxemburg en Ierland.

Erg verrast zijn ze bij KV Kortrijk niet. Met een schitterende video tonen ze enkele fraaie tussenkomsten van hun doelman. Marko Ilic behaalde dit seizoen maar liefst drie clean sheets in vijf wedstrijden.