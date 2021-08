Debat van de week: wie zijn uw favoriete tegenstanders in de Champions League? (en uw degradatiefavoriet is bekend!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar wie volgens jou de meeste kans zou maken om te gaan degraderen dit seizoen uit de Jupiler Pro League. Hekkensluiter Beerschot verzamelde liefst 30% van de stemmen, maar lijkt daarmee toch nog naar de barrages als voorlaatste te zullen mogen. Seraing kaapt namelijk de helft van de lezers hun stem weg. Ondertussen komt de Champions League dichterbij. Donderdag is er de loting voor de groepsfase, met daarbij ook Club Brugge. Tegen welke teams hoopt u dat ze zullen uitkomen? Een haalbare kaart met oog op het Belgische coëfficiënt, of toch maar genieten van sterren die op bezoek komen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Kies uw droomloting! U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Pot 1 0% Chelsea 18% Villarreal 9% Atlético Madrid 0% Manchester City 27% Bayern München 0% Internazionale 0% Lille 27% Sporting Clube de Portugal 18% Pot 2 0% Real Madrid 27% FC Barcelona 0% Juventus 0% Manchester United 0% Liverpool 0% PSG 0% Sevilla 55% Borussia Dortmund 18% Pot 3 0% Porto 0% Ajax 45% Shakhtar Donetsk (ov) 0% Monaco (ov) 0% Leipzig 0% Salzburg (ov) 0% Benfica (ov) 36% Atalanta 9% Zenit St Petersburg 0% Besiktas (ov) 9% Dynamo Kiev (ov) 0% Dinamo Zagreb (ov) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 26/08/2021 16:00.