Club Brugge staat niet te springen om voormalig smaakmaker binnen te halen

Er is een openlijke sollicitaitie binnengekomen bij Club Brugge: ex-spits Wesley Moraes hoopt dat zijn voormalige club hem wil huren om zijn carrière weer te lanceren. Bij Aston Villa zit hij volledig op een zijspoor.

De nu 24-jarige Wesley vertrok in 2019 voor 25 miljoen euro naar de Premier League-club, maar liep daar een zware knieblessure op. Nu hoopt hij dat Club hem een nieuwe kans wil geven op huurbasis zodat hij zich weer in de kijker kan spelen.

Maar Club zit niet echt te wachten op de boomlange Braziliaan, weet Het Nieuwsblad. Momenteel speelt Philippe Clement met De Ketelaere en Lang in de spits en daardoor zitten centrumaanvallers als Badji, Dost en Pérez op de bank of in de tribune. Daarnaast is het kostenplaatje om hem te huren toch wel hoog.