[België] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/08: Ghandri - Limbombe

31 augustus: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!Ghandri - Limbombe

OFFICIEEL: Roda JC plukt aalvlugge winger weg bij Racing Genk

Bryan Limbombe (20) vertrekt bij Racing Genk. De flankaanvaller ondertekende een contract voor twee seizoenen bij Roda JC. (Lees meer)

OFFICIEEL: Nader Ghandri vertrekt bij Westerlo

Nader Ghandri verlaat Westerlo en gaat opnieuw aan de slag bij het Tunesische Club Africain. Hij ondertekende er een contract voor twee seizoenen.