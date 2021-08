Officieel: William Togui (KV Mechelen) gaat in 1B op zoek naar speelminuten

't Is opvallend rustig in Mechelen. Malinwa kondigde in de vooravond wel het vertrek aan van William Togui. De Ivoriaan maakt het seizoen af bij RWDM.

RWDM huurt William Togui (25) voor de rest van het seizoen, zonder aankoopoptie. Bij Malinwa ligt de spits nog onder contract tot medio 2024. Malinwa plukte Togui in 2018 voor 250 000 euro weg bij het Ivoriaanse SC Gagnoa. Togui dwong mee de promotie naar 1A af. In zijn eerste seizoen vond Togui negen keer de weg naar doel in de Jupiler Pro League, vorig seizoen stokte de motor compleet. Na nieuwjaar werd hij uitgeleend aan Esperance Tunis. In de voorbereiding bleek al gauw dat Wouter Vrancken niet meer rekende op Togui, die bij RWDM in 1B op zoek gaat naar speelminuten en doelpunten. William Togui wordt voor één jaar verhuurd aan @RWDMolenbeek.



Bonne chance, "Togske" 💛❤️



