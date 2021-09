Waarom Club amper risico neemt met José Izquierdo: hopen op meerwaarde na Nieuwjaar

Toch wel een verrassing gisterenmiddag toen het nieuws binnensijpelde dat Club Brugge José Izquierdo ging terughalen. Maar voor blauw-zwart houdt dat amper risico's in.

Izquierdo was al een tijdje aan het revalideren in België. Door zijn knieblessure was hij bij Brighton&Hove niet meer in beeld en dus klopte hij bij Club aan om daar verder te revalideren. In Brugge werd hij grondig getest en ze kwamen tot de conclusie dat hij - mits goeie begeleiding - na Nieuwjaar weer fit zou kunnen zijn.

En dus gaven ze hem een prestatiegericht contract. Dat houdt dus weinig risico in en indien ze erin slagen om hem weer klaar te stomen hebben ze er een goeie speler bij. Eerder deden ze dat ook al met Wesley Moraes. Een berekende gok dus.