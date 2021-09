Mazzu met Union tegen zijn ex-ploeg Racing Genk: "Maar daar stop het dan"

Vanavond spelen de Rode Duivels nog, maar vanaf dit weekend staat de Jupiler Pro League weer volop in de agenda.

Leider Union speelt tegen Racing Genk. Voor trainer Felice Mazzu een bijzondere wedstrijd nadat hij in 2019 ontslagen werd bij Genk zou je denken.

Maar voor Mazzu is het niks bijzonders. “Genk is volgens mij kwalitatief gezien de beste ploeg van het land, maar wat gebeurd is, is gebeurd”, zegt Mazzu aan GVA.

Revanchegevoelens heeft Mazzu niet bepaald. “Ik zal hallo zeggen tegen diegenen die ik ken, maar daar stopt het. Of ik revanche wil? Met dat woord lijkt het alsof wat er is gebeurd enkel de schuld is van Genk, maar ik had ook verantwoordelijkheid. Ik wil zondag gewoon goed voetbal zien en punten pakken.”