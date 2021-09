Analist over defensieve malaise bij KV Mechelen: "Keeperswissel is de ideale oplossing"

KV Mechelen kreeg op bezoek bij Anderlecht liefst zeven doelpunt om de oren. Met achttien stuks is Malinwa wat dat betreft de slechtste leerling van de Jupiler Pro League-klas.

Wim De Coninck buigt zich in Gazet van Antwerpen over de defensieve zorgen bij Malinwa. "Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, is een keeperswissel de ideale oplossing. Zeker wanneer je over twee evenwaardige doelmannen beschikt, kiest een trainer hier wel eens voor. Bovendien deed Thoelen het vorig seizoen ook goed. Als hij nu zijn kans niet krijgt, dan nooit meer", aldus De Coninck.

Coucke moet dus voor zijn plaats vrezen, al maakte hij geen grote fouten zondag. "Het zijn van die matchen waarin een doelman niets te verwijten valt, maar waar iedereen van zegt: "hij houdt de ballen ook niet tegen". Als je zeven doelpunten incasseert, kijkt men áltijd naar de doelman."