Clement rekent vandaag op De Ketelaere, die soms hetzelfde probleem heeft als de jonge De Bruyne: "Kevin had dat nog meer"

Benieuwd wat Charles De Ketelaere tegen het grote PSG kan bewijzen vanavond? Wij ook! Philippe Clement heeft er groot vertrouwen in, maar weet ook dat een jonge gast nog twijfelt aan zichzelf. Veel zal dus afhangen van die eerste acties.

Bij de Rode Duivels klonk het naar verluidt dat er een gebrek aan grinta was bij De Ketelaere tijdens de interlandperiode in maart. "Charles is amper 20. Hij is een winnaar tot en met - geloof mij. Alleen... zijn lichaamstaal komt niet altijd overeen met wat vanbinnen broeit bij Charles. Hij is iemand die zeer kritisch is voor zichzelf. En dan dreigt hij zichzelf wel eens te verliezen als een actie niet lukt", vertelt Philippe Clement in HLN.

"Als iets niet loopt zoals Charles zou willen, kan het zijn dat hij een paar minuten dáármee bezig is en niet met de wedstrijd. Hij heeft daarin al enorme stappen gezet, maar het is een proces dat logisch is bij elke jonge voetballer."

Diezelfde instelling had Kevin De Bruyne ook toen hij jong was. "Ja! En Kevin had dat nog méér. Piepjonge voetballers hebben nog onvoldoende vertrouwen in zichzelf. Met ervaring komt de bevestiging en het geloof in eigen kunnen. Het zijn grote uitzonderingen die - als ze 20 jaar zijn - een knop kunnen uitschakelen en na een mislukte actie denken: 'Niets gebeurd, ik probeer het straks opnieuw, en dan zal het wél lukken.' Cristiano Ronaldo kon dat."