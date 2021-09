Ivan De Witte reageert op mogelijke verkoop Gent-aandelen: "Daar liggen kilometers tussen"

Ivan De Witte en Michel Louwagie zijn al heel lang verbonden aan AA Gent. Ze hebben de schuldenput gedicht, een nieuw stadion gezet en zijn met de buffalo's kampioen gespeeld. Maar komt er een einde aan het verhaal?

Het was De Tijd die naar buiten bracht dat De Witte en Louwagie hun aandelenpakket zouden willen verkopen aan een kapitaalkrachtige partij, liefst uit eigen land.

Kilometers

Het dossier zou volgens de krant in een verkennende fase zitten. Voorzitter De Witte reageerde ondertussen op het nieuws in Het Laatste Nieuws: "Ja, we denken aan de toekomst, maar dat is niet nieuw", aldus De Witte.

"Tussen verkennende gesprekken en concrete gesprekken liggen er vele kilometers. En de kandidaat-overnemers moeten aan een aantal criteria voldoen."