Bij Club Brugge gaan nieuwe jongens hun kans krijgen tegen Sporting Charleroi

Het worden drukke weken bij Club Brugge dus denkt Philippe Clement eraan om te roteren tegen Sporting Charleroi. Zou zou Wesley wel eens in de basis kunnen verschijnen.

Op de persconferentie van vrijdagmiddag liet de trainer al verstaan dat er rotaties op komst zijn. Clement wil immers iedereen wedstrijdfit krijgen voor de drukke maanden die er aankomen. Daarnaast moeten ook de nieuwkomers een mogelijkheid krijgen om zich te bewijzen. "Ik moet ervoor zorgen dat de nieuwe jongens ook de kans krijgen om in het verhaal te stappen. Ik ga in deze periode dus af en toe roteren", aldus Clement.



Volgens Het Laatste Nieuws mag Wesley Moraes zich alvast opmaken voor speelminuten tegen de Carolo's, allicht in de vorm van een basisplek. Hetzelfde geldt voor Faitout Maouassa, die een sterke indruk zou hebben gemaakt op training. Verder zit Owen Otasowie weer in de selectie, al start hij wellicht op de bank.