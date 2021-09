OFFICIEEL: RSC Anderlecht heeft de vervanger van Craig Bellamy beet

Vincent Kompany heeft een nieuwe assistent. Willem Weijs verlaat Willem II om in Brussel aan de slag te gaan.

We schreven eerder vandaag al dat RSC Anderlecht dichtbij de komst van Willem Weijs stond. Ondertussen is dat nieuws ook door paars-wit wereldkundig gemaakt.

De 34-jarige Nederlander maakt per direct de overstap van Willem II. In Tilburg was hij assistent van het eerste elftal en coach van de beloften.

Will Still

Weijs is in Brussel de vervanger van Craig Bellamy. Zijn komst staat los van de overstap van Will Still. Ook de voormalige coach van Beerschot VA is nog steeds op weg naar het Lotto Park.