Analist begrijpt 16de plaats van Gent niet: "Pech, want er zitten grootse dingen in deze ploeg"

AA Gent staat zestiende met amper zeven punten uit zeven matchen. Veel te weinig voor een club die weer aansluiting wil vinden met de top na een heel moeilijk seizoen. Voor analist Wim De Coninck zit er echter ook heel wat pech bij.

“Bovendien mag je niet vergeten dat de Conference League Gent punten kost. Dat is altijd een moeilijk evenwicht", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Als Gent tegen Charleroi en KVK zes op zes had behaald, wat zomaar had gekund, streed het donderdag tegen Anderlecht om de koppositie. Het is absurd dat KV Kortrijk dertien punten telt en Gent maar zeven. Maar het ligt allemaal dicht bij elkaar en alles wat kán tegenzitten, zit ook tegen bij Gent. Dat helpt natuurlijk niet.”

Ook de vele blessures spelen een rol. “En dat is een probleem, maar ook opnieuw pech. Het zijn allemaal spelers van wie veel verwacht wordt. Ze kunnen Vadis en een goede Depoitre moeilijk missen, maar er zitten wel grootse dingen in deze ploeg. Die zege tegen Club Brugge was geweldig, ik zou het zelfs een wereldprestatie durven te noemen als je het potentieel van Brugge ziet. Zonder die zege was er pas écht een malaise."