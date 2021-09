Revolutionair: auditbureau stelt drastische wijzigingen Belgische competitie voor - en dan worden we een topland

De huidige competitie met 18 ploegen en play-offs met halvering van de punten? Het is een model dat niet werkt en toe is aan dringende wijziging. Dat is de mening van een auditbureau.

Twenty First Group maakte een analyse van het Belgisch voetbal en komt met een plan op de proppen om van de Belgische competitie het nummer 6 van Europa te gaan maken. Daarbij zou er een ferme verandering moeten gaan komen. 1A zou herleid worden naar twaalf teams, 1B zou bestaan uit veertien teams. Dat weet Het Laatste Nieuws. 1A met 12 De top-8 zou na 22 speeldagen strijden om de titel in een play-off mét puntenbehoud en dus zonder halvering, de nummers 9 tot 12 strijden met de top-4 van 1B voor promotie en degradatie. Een BeNe League zou niet rendabel zijn, een BeNe Cup zou wel tot de mogelijkheden behoren volgens het auditbureau.