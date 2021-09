Anderlecht begint de wedstrijd met een geste aan AA Gent

Voor wedstrijd tussen Anderlecht en AA Gent hield de scheidsrechter een inspectie van shirts. Daaruit bleek dat blauw en paars te hard op elkaar leken. Gelukkig kwamen beide teams snel tot een compromis.

Gent had enkel blauwe shirts mee, maar de scheidsrechter vond die te veel op paars lijken. Andere truitjes hadden ze niet en dus gingen ze eerst in witte shirts spelen, maar Anderlecht gaf uiteindelijk toch toe om in het wit te spelen.

Zo kon de wedstrijd beginnen en konden de supporters in het stadion en op televisie goed zien wie dat wie was.