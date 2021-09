Marc Brys verwacht een hoog niveau in de wedstrijd tussen OH Leuven en Club Brugge

OH Leuven moet dit weekend proberen om punten te sprokkelen tegen Club Brugge. Geen gemakkelijke opdracht dat weet ook de trainer van OHL, Marc Brys.

"Ik verwacht vrijdag een wedstrijd op Champions League-niveau”, zegt Brys op de website van OH Leuven. "Na het fantastische resultaat tegen PSG liet Club op de vorige speeldag geen punten liggen op het veld van Sporting Charleroi. Iedereen zit nog fris in het hoofd en in de benen. Indien nodig beschikt mijn collega wel over wat rotatiemogelijkheden."



Eén van de Brugse aanwinsten is een bekend gezicht in Leuven. Namelijk Kamal Sowah die voordien op huurbasis bij OH Leuven actief was. "Kamal beschikt over zo veel intrinsieke kwaliteiten die hij ook nog eens koppelt aan een fantastisch loopvermogen. Club had trouwens nood aan wat extra beweging en die brengt Sowah. Fantastisch toch dat een jongen die enkele maanden geleden nog bij ons voetbalde het nu opneemt tegen sterren als Messi, Mbappé en Neymar? We mogen er best trots op zijn dat Kamal ruim drie jaar aan de slag was bij OH Leuven", aldus Brys.