Loris Brogno : "Ik voel dat ik de juiste keuze heb gemaakt"

Nadat zijn contract afliep bij Beerschot besloot de spits om België te verlaten en zich in Azerbeidzjan te vestigen.

Na drie seizoenen bij Beerschot verliet Loris Brogno deze zomer de club. "Ik had een contract voor drie jaar getekend met een optie maar dat moest voor 31 maart worden gelicht. Dat gebeurde niet en een paar dagen later kwam de directie naar me toe om te praten. Ik wilde de bladzijde omslaan. Ik heb nog nooit zoveel fysieke problemen gehad tijdens mijn carrière en weggaan was een manier om een ​​hoofdstuk af te sluiten en een nieuw hoofdstuk te beginnen", vertelt Loris Brogno.

© photonews

Eind augustus tekende de vleugelspeler een contract bij Zira FK voor twee seizoenen. "Ik heb de tijd genomen tijdens deze zomerse transferperiode en ik heb de aanbiedingen gefilterd. Ik kreeg aanbiedingen uit Israël, Roemenië, Nederland en zelfs Saoedi-Arabië. Ik wilde het juiste doen. Een keuze voor mij en mijn gezin. Dus ik koos voor het avontuur. Ik kreeg ook een mooi financieel voorstel, daar ga ik niet over liegen, maar ik had meer kunnen hebben door te tekenen in Saoedi-Arabië. Aan de andere kant ben ik een beetje teleurgesteld om niet concreter benaderd te zijn door Belgische clubs, maar ach, het is zo."