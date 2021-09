Haroun heeft het moeilijk op Europese avonden: "Beslissing die tot op vandaag pijn doet"

Hoe is het nu met Faris Haroun? De kapitein van Antwerp sukkelde acht maanden met de kuit, maar mag nu weer spelen. Maar niet in Europa, want Brian Priske nam hem niet op in de Europese selectie.

En dat is iets wat hem toch stoort. “Een beslissing die tot op vandaag pijn doet", zegt hij in GvA. "Eerlijk: ik heb het er zéér moeilijk mee om naar de Europa Leaguewedstrijden van Antwerp te kijken. Hier heb ik tenslotte een heel jaar voor gewerkt. Bovendien weet ik niet of ik na dit seizoen nog wel een Europese campagne zal meemaken.”

De wedstrijden op tv bekijken, doet hij amper omdat hij het er moeilijk mee heeft. “De trainer heeft me apart genomen om zijn beslissing uit te leggen, alvorens de lijst naar buiten kwam. Ik heb op datzelfde moment mijn mening gezegd. Dat ging allebei op een respectvolle manier. Voor mij is hiermee de kous af, want fit of niet fit, we kunnen de klok niet terugdraaien. Ik hoop dat we overwinteren. Dan kan ik er na Nieuwjaar misschien wel bij zijn.”