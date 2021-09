Zit de oplossing van Standard in de B-kern? Terughalen Lestienne en Carcela is ook geen garantie op beterschap

De fans van Standard zijn niet echt tevreden. En met reden. De Rouches hebben dit seizoen nog niet veel spectaculairs laten zien. Twee opeenvolgende nederlagen zijn zelfs het grootste probleem niet. De schaarste aan kansen en spektakel wel.

Het één houdt natuurlijk verband met elkaar. Als de beste speler tot nu toe de doelman - Arnaud Bodart - is, weet je wel waar de problemen liggen: defensief wankel en offensief amper gevaarlijk. Standard scoorde 9 keer in 9 matchen. Enkel Seraing en Beerschot doen slechter. De match tegen STVV was daar nog wel het beste voorbeeld van.

Pover aanvalsspel

In de eerste helft dwong Standard geen enkele kans af, maar kwam het via een vrije trap van Gavory wel op voorsprong. In de tweede helft werd Klauss twee keer gevonden, maar de Braziliaan moet zich meestal zelf aan de bal knokken. Creatieve impulsen zijn er immers amper. Alle druk in dat departement ligt op de schouders van Selim Amallah en die gaat daar niet al te best mee om.

Amallah is een goeie voetballer, maar mentaal niet de sterkste. Als het de eerste 20 minuten niet draait, ben je er meestal niet veel mee. Daarom gaan er ook stemmen op om Maxime Lestienne en Mehdi Carcela uit de B-kern op te vissen. Trouwens, bij gebrek aan verdedigers: Noé Dussenne zit ook in diezelfde kern. Maar hen terughalen is geen evidentie en ook geen garantie op succes.

Knieval Leye?

De twee liepen vorig seizoen nog rond bij de A-kern en toen draaide het ook niet. Mbaye Leye heeft ze ook voor een reden uit zijn kern gezet. We spraken er afgelopen weekend nog over met analist Philippe Albert en die zou toch pleiten om ze terug te halen. Dat zou wel betekenen dat Leye een knieval moet maken en dat zit er niet meteen in.

Maar er moet iets gebeuren. Carcela en Lestienne hebben de kwaliteiten, maar om ze terug te halen moet Leye dus toegeven dat hij fout zat. Da's ook geen te best signaal. Maar zoals het er nu naar uitziet heeft Standard ook tijdens de wintermercato geen geld om bijkomend aanvallend talent aan te trekken. Een moeilijke evenwichtsoefening alweer...