Marko Marin gaat in Hongarije voetballen: "Ik praat niet graag over dat jaar bij Anderlecht"

Marko Marin gaat voor Ferencvarosi TC voetballen. De middenvelder werd in Hongarije met het nodige tromgeroffel aangekondigd. En zelfs bij passage bij RSC Anderlecht kwam aan bod.

RSC Anderlecht huurde Marko Marin in 2015 van Chelsea FC. Destijds was het namelijk de gewoonte van Herman Van Holsbeeck om in het slot van de mercato nog een grote naam uit de hoed te toveren.

“Maar ik praat niet graag over dat jaar bij Anderlecht”, verrast Marin bij Transfermarkt. “Ik was het grootste deel van het seizoen geblesseerd en kon het team niet helpen. Ik verhuisde met grote verwachtingen naar België, maar kon ze nooit inlossen.”