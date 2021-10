In Nederland kijkt men uit naar debuut Noa Lang: "Hij was fenomenaal tegen PSG, alsof hij tegen RKC speelde"

Noa Lang werd door Louis Van Gaal beloond voor zijn sterke prestaties bij Club Brugge. De winger van blauw-zwart werd geselecteerd voor de hoofdmacht van Oranje voor de confrontaties met Letland en Gibraltar.

Martijn Krabbendam, journalist voor Voetbal International, is alvast opgetogen met de selectie van Noa Lang. “Hij is een en al bravoure, he. Hij was oprecht blij dat hij met Club Brugge topclubs als PSG en Manchester City lootte, want dat was het toneel waarop hij zich wilde tonen.”

“Lang was fenomenaal tegen PSG, het was alsof hij tegen RKC speelde. Ballen opeisen, spelers opzoeken, acties maken: het was geweldig om te zien. Hij is een speler die iets extra’s kan brengen en iets onvoorspelbaars in zijn spel heeft. Dat type speler kan Oranje altijd wat bijbrengen”, aldus Krabbendam.

Dat Noa Lang de stempel van bad boy draagt, hoeft geen probleem te zijn, aldus Krabbendam. “Van Gaal heeft al heel wat branieschoppertjes voorbij zien komen, hoor. Ik hoor overigens overal dat Lang een makkelijke jongen is als je duidelijk aangeeft wat wel en niet kan. Als je hem wat vrijheid geeft, dan heb je een goeie klant aan hem. Het kan een heel aardig verhaal worden bij Oranje.”