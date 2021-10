Clement en Kompany maken selectie bekend voor topper: Clement laat één speler eruit, Kompany neemt er eentje extra

Zondag kijken Club Brugge en Anderlecht elkaar in de ogen voor de topper van de 10e speeldag. beide trainers maken daags voordien hun selectie bekend.

Bij Club Brugge was er voor het Champions League-duel met RB Leipzig nog plaats voor 22 namen op het wedstrijdblad, in de competitie is dat nummer weer gereduceerd tot 21.

Kind van de rekening is Owen Otasowie. De defensieve middenvleder zat nog maar 2 keer in de Brugse selectie in de competitie en zal er ook tegen Anderlecht dus niet bij zijn. Otasowie werd voor 4 miljoen euro overgenomen van Wolverhampton maar lijkt nog enkele stappen te moeten zetten van Philippe Clement.

Bij Anderlecht geen naam die eraf valt in vergelijking met het duel tegen KV Oostende van vorige week, wel eentje extra. De 17-jarige Mario Stroeykens haalde de selectie van Kompany, voor de eerste keer in de Jupiler Pro League.

Stroeykens maakte vorig seizoen zijn debuut bij Anderlecht maar kon op 20 minuten speeltijd verspreid over 3 invalbeurten nog niet veel laten zien.