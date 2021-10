KV Oostende geeft jong Belgisch talent een kans

KV Oostende zoekt niet alleen jong talent in het buitenland maar ook in België. Gisteren kreeg zo iemand zijn eerste speelminuten.

Siebe Wylin mocht zo'n tien minuten voor tijd invallen voor Brecht Capon. Daarmee pakte de 18-jarige zijn allereerste speelminuten in de eerste ploeg van KV Oostende. Wylin doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en ging in de zomer van 2019 naar KV Oostende.



De jongeling heeft het in Het Laatste Nieuws over zijn doel dit seizoen. "Mijn doel dit seizoen is zo lang mogelijk meetrainen met de A-kern en minuten maken. Momenteel heb ik een beloftencontract, met een eventueel profcontract ben ik echt niet bezig - al zou dat natuurlijk heel mooi zijn", blijft hij bescheiden.