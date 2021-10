Timon Wellenreuther weet dat een terugkeer naar Anderlecht niet alleen zijn beslissing is

Timon Wellenreuther is prima bezig bij Willem II maar aan een terugkeer naar Anderlecht daar denkt hij nog niet direct aan. Al ligt deze beslissing niet alleen bij hem.

Vorig seizoen was hij op een zeker moment nog titularis bij Anderlecht. Toch zakte hij afgelopen zomer in de pikorde waardoor een transfer tot de mogelijkheden behoorde. Zo verhuisde Wellenreuther op huurbasis naar het Nederlandse Willem II. Daar is hij wel titularis en toont hij zij kunnen.



"Ik wil tot het einde van het seizoen doorgaan zoals ik nu bezig ben, daarna zien we wel verder. Het zal uiteindelijk niet alleen mijn beslissing zijn, helaas, maar ook die van Anderlecht", stelt Wellenreuther daarover in Brabants Dagblad. "Ik heb daar nog een contract tot 2024, maar voetbal is een rare business. En ik weet ook wat je volgende vraag is, dus daar geef ik ook vast antwoord op: ook Willem II sluit ik niet uit, haha."